Филат: Санду прикрывает провалы в управлении страной антироссийской риторикой

Нынешние власти активно используют антироссийскую риторику, а также заявления РФ как информационный повод для смещения акцентов в общественной дискуссии, сообщил экс-премьер республики

Редакция сайта ТАСС

Президент Республики Молдова Майя Санду © Валерий Шарифулин/ ТАСС

КИШИНЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) прикрывают антироссийской риторикой свои провалы в управлении страной. Об этом заявил бывший премьер республики (2009-2013), экс-лидер проевропейской Либерально-демократической партии (2007-2016, 2020-2021) Владимир Филат.

"Отсутствие внешнего врага - крах для власти. Когда его нет, приходится объяснять гражданам провалы во внутренней политике. Нынешние власти активно используют антироссийскую риторику, а также заявления РФ как информационный повод для смещения акцентов в общественной дискуссии", - написал в своем Telegram-канале Филат, который дал старт политической карьере Санду, назначив ее министром в свой кабинет в 2012 году, а теперь жестко критикует, обвиняя в провальном управлении страной.

Отношения между Россией и Молдавией охладели в 2021 году после прихода к власти в республике Санду и ее правящей ПДС, которые взяли курс на интеграцию в ЕС и разрыв отношений с Москвой. В 2022 отношения значительно ухудшились, а в 2023 году Молдавия потребовала выслать из страны несколько десятков сотрудников посольства РФ. Со стороны России последовали ответные меры. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию связей с РФ. Российская сторона добавила, что она настроена на дружеские отношения с Кишиневом и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует Молдавию в антироссийских целях.