МИД Египта: Африка столкнулась с беспрецедентным кризисом

Замглавы ведомства Абу Бакр Хефни Махмуд назвал причинами этого рост геополитической напряженности, постоянные сбои в глобальных цепочках поставок и усиление климатических воздействий

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Африканские страны в последние годы столкнулись с беспрецедентными вызовами из-за геополитической напряженности и климатическими изменениями. Об этом заявил замглавы МИД Египта Абу Бакр Хефни Махмуд на презентации Египетского агентства по вопросам партнерства в целях развития (EAPD).

"Наша встреча проходит в то время, когда международный ландшафт претерпевает быстрые и далеко идущие преобразования. Африка, в частности, сталкивается с беспрецедентным сочетанием вызовов", - сказал он на мероприятии, которое прошло в рамках второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Каире.

В качестве примера замглавы МИД Египта привел "рост геополитической напряженности, постоянные сбои в глобальных цепочках поставок, усиление климатических воздействий, растущую продовольственную и энергетическую нестабильность, а также увеличение финансовых проблем и долгового бремени". "Эти проблемы ставят под угрозу не только достижения в области развития, но и саму способность африканских государств эффективно содействовать стремлению своих народов к стабильности, новым возможностям и благосостоянию", - пояснил он.

Замминистра подчеркнул, что Египет привержен "поддержке устойчивости Африки и укреплению способности континента справляться с этими сложными динамичными процессами". "Мы руководствуемся убеждением, что развитие Африки неотделимо от глобальной стабильности и что международное участие, партнерства должны быть основаны на равенстве и взаимном уважении", - заключил дипломат.

Египетское агентство по вопросам партнерства в целях развития является ведущим институтом Египта, курирующим сотрудничество по линии Юг - Юг. Его миссия - в развитии партнерских отношений в сфере торговли и инвестиций в соответствии с повесткой дня Африканского союза на период до 2063 года и целями ООН в области устойчивого развития.