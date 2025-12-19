Бундесрат одобрил закон о военной службе в ФРГ

Документ направлен на увеличение численности ВС

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Бундесрат (палата федеральных земель) вслед за Бундестагом (парламентом ФРГ) одобрил законопроект о новой модели военной службы в Германии, передает агентство DPA.

По его информации, закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Тем самым Германия фактически возвращается к некоторым элементам обязательного призыва с целью резко увеличить численность Бундесвера (ВС ФРГ).

5 декабря Бундестаг принял закон о новой модели военной службы в Германии. Законопроект министра обороны ФРГ Бориса Писториуса обязывает молодых людей проходить медицинское освидетельствование и восстанавливает воинский учет. Потенциальные рекруты будут получать обязательные для заполнения анкеты, в них они должны будут ответить на вопросы о физической подготовке и готовности присоединиться к ВС ФРГ. Мужчины обязаны ответить на вопросы, для женщин участие добровольное, поскольку Конституция ФРГ не предусматривает обязательной военной службы для женщин.

Набор в ряды Бундесвера пока будет проходить на добровольной основе. Все мужчины, родившиеся 1 января 2008 года или позже, будут обязаны проходить медицинское освидетельствование с 1 июля 2027 года. Если же новобранцев не хватит для запланированного увеличения численности ВС, то может быть введен так называемый призыв по потребности. В этом случае молодых людей могут отбирать по жребию или с помощью другого механизма. Для этого потребуется отдельное решение Бундестага.

Минобороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера примерно с 184 тыс. в настоящее время до 260 тыс. к 2035 году. Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.