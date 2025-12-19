Умеров провел консультации с европейцами перед встречей с делегацией США

Секретарь Совбеза Украины также сообщил, что по итогам переговоров представит доклад Владимиру Зеленскому

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров подтвердил, что европейцы примут участие в запланированных на пятницу переговорах в Майами. По его словам, представители Европы и Украины уже провели предварительные консультации перед встречей с делегацией США.

"Сегодня в Соединенных Штатах вместе с [начальником Генштаба ВСУ], генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым приступим к очередному раунду консультаций с американской стороной. В этот формат по приглашению американской стороны привлечены также европейские партнеры", - написал он в своем Telegram-канале.

"Настроены конструктивно. Провели предварительные консультации с европейскими коллегами и готовимся к дальнейшим разговорам с американской стороной", - добавил Умеров. Он также сообщил, что по итогам переговоров представит доклад Владимиру Зеленскому.

Ранее корреспондент портала Axios Барак Равид заявил, что участие в переговорах по украинскому вопросу в Майами примут советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции, они встретятся с Умеровым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.