Рубио: решение об отказе США от переговоров по Украине может принять только Трамп

Сделки достичь не удастся, если обе стороны не согласятся что-то получить и что-то отдать, отметил американский госсекретарь

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Решение о нецелесообразности дальнейшего участия Вашингтона в переговорах по урегулированию кризиса на Украине может принять только президент США Дональд Трамп. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио во время общения с журналистами в Госдепартаменте.

"Мы понимаем, что сделки достичь не удастся, если обе стороны не согласятся что-то получить и что-то отдать. Обеим сторонам придется пойти на уступки. Возможно, нам не удастся достичь сделки", - сказал госсекретарь. В ответ на просьбу пояснить, готовы ли США отказаться от роли посредника на переговорах по Украине, Рубио заявил, что не ему принимать это решение. "В конечном счете это решение предстоит принять президенту - в том случае и когда он сочтет, что наше участие более непродуктивно или не отвечает нашим национальным интересам. Это решение принимать президенту", - подчеркнул он.