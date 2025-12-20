Эксперт Цуй: Украина вряд ли вернет Евросоюзу €90 млрд

Директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований отметил, что это связано с ограниченными финансовыми возможностями Киева

ШАНХАЙ, 20 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Евросоюз, скорее всего, не получит обратно €90 млрд, предназначенных в качестве заемных средств для Украины, из-за ограниченных финансовых возможностей Киева. Такое мнение ТАСС выразил директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.

"Учитывая ограниченные возможности Украины по погашению долга, такой кредит, вероятно, окажется невозвратным", - отметил эксперт. Профессор указал, что это является основной причиной отказа Венгрии, Словакии и Чехии участвовать в финансировании Киева.

По его словам, участники прошедшего саммита ЕС не смогли достичь соглашения по использованию замороженных активов РФ для поддержки Украины из-за внутренних разногласий. Вместо этого им пришлось использовать альтернативный вариант: финансирование с международного рынка с использованием бюджетных средств ЕС в качестве залога.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза заявила, что ЕС принял решение о финансировании Украины на следующие два года в размере €90 млрд с помощью общеевропейского займа под ноль процентов. Это будет сделано из бюджета ЕС за счет расширенного сотрудничества стран объединения. Венгрия, Словакия и Чехия юридически отказались участвовать в финансировании Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что это является потерей денег.