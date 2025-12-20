ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп анонсировал поездку во Флориду, где пройдут переговоры по Украине

Президент США сообщил, что планирует много встреч в этом штате
Редакция сайта ТАСС
01:58

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует поехать в штат Флорида. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме накануне нового раунда переговоров по Украине в Майами (штат Флорида).

"Мы собираемся на короткое время во Флориду, в основном по работе. У нас запланировано много встреч", - сказал президент на лужайке Белого дома перед вылетом в штат Северная Каролина для выступления, посвященного экономике.

"Мы собираемся поговорить со страховыми компаниями и посмотреть, сможем ли мы значительно снизить их [тарифы]. А если не сможем, то просто будем платить людям напрямую. Они сами будут покупать себе медицинскую страховку", - добавил Трамп.

Ранее портал Axios со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что новый раунд переговоров между США и Украиной может пройти в ближайшие выходные на уровне военных и представителей рабочих групп. Как передавал корреспондент портала Барак Равид, советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции ("евротройка") примут участие 20 декабря в переговорах по украинскому вопросу в Майами и встретятся со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. К ним присоединятся министр иностранных дел Турции и премьер-министр Катара.

Кроме того, Axios сообщил, что в Майами планируются контакты США не только с украинской делегацией, но и с представителями России. По его данным, Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют встретиться со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает от американской стороны по мере готовности информацию об итогах работы с европейцами и украинцами по урегулированию конфликта. 

