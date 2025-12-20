Постпред США при НАТО: Украине стоит быть готовой к продолжению конфликта

Мирное соглашение может не быть готово к концу 2025 года, заявил Мэттью Уитакер

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Украина должна быть готова к тому, что в 2026 году боевые действия продолжатся, так как мирное соглашение может еще не быть финализировано к концу 2025 года. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

"Украине также следует быть готовой сражаться в 2026 году. И поэтому ЕС одобрил займ в размере $105 млрд для Киева - чтобы оплачивать это. <...> Если мы войдем в эту зиму без мирного соглашения, то боевые действия продолжатся", - сказал он 19 декабря в эфире телеканала Fox News.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 декабря на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза заявила, что ЕС принял решение о финансировании Украины на следующие два года в размере €90 млрд с помощью общеевропейского займа под 0%. Это будет сделано из бюджета ЕС за счет расширенного сотрудничества стран объединения. Венгрия, Словакия и Чехия юридически отказались участвовать в финансировании Украины.