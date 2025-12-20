В ЦИК Украины считают, что для подготовки к выборам понадобилось бы полгода

Избирательные участки в целом "находятся в удовлетворительном состоянии", отметил замглавы ЦИК страны Сергей Дубовик

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Оптимальный срок подготовки к выборам на Украине составляет шесть месяцев, заявил замглавы ЦИК страны Сергей Дубовик в интервью агентству РБК-Украина.

Читайте также

"Это вызов": почему Зеленский объявил о готовности к выборам

"В соответствии с действующими регламентами нам дается соответственно 60 дней и 90 дней. То есть это регламенты, это требование закона. Это не я выдумал. Итак, если закон потребует провести выборы в таких условиях и будет принято решение высшего законодательного органа, мы будем исходить из требований, которые будут стоять перед нами. Безусловно, полгода - это был бы оптимальный срок", - сказал Дубовик.

В то же время он отметил, что избирательные участки в целом "находятся в удовлетворительном состоянии".

Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. Путин ранее отмечал, что Украина умалчивает о решении собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал российский лидер, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью".

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил глава Белого дома, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.