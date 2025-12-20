В Нацразведке США уверены, что РФ не планирует контролировать всю Украину

Директор Национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард назвала подобную информацию о российских планах "ложью и пропагандой"

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард опровергла утверждения СМИ о наличии у России планов получить контроль над всей территорией Украины и другими бывшими частями СССР. Соответствующую публикацию она разместила в X.

Данные, распространенные ранее агентством Reuters со ссылкой на источники, директор Нацразведки США назвала "ложью и пропагандой", которую это средство массовой информации "сознательно публикует от лица разжигателей войны, стремящихся подорвать усилия" американского президента Дональда Трампа по урегулированию кризиса.

По ее словам, распространяемый агентством "ложный нарратив" призван "подогреть истерию и страх среди населения, чтобы оно поддержало эскалацию, на что в действительности рассчитывают НАТО и Евросоюз, стремящиеся втянуть ВС США в прямой военный конфликт с Россией". Как пояснила Габбард, "правда заключается в том, что разведывательное сообщество США проинформировало законодателей" о наличии данных, указывающих на то, что "Россия стремится избежать более масштабного конфликта с НАТО".

19 декабря президент РФ Владимир Путин, комментируя во время "Итогов года" агрессивные заявления западных политиков, выразил удивление в связи со словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте касательно подготовки к войне с РФ. Путин посоветовал Рютте почитать Стратегию национальной безопасности США, в которой "Россия не указывается в качестве врага".

Летом 2024 года глава российского государства на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых упоминались вывод ее вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, на Украине также должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, РФ считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.