Конгрессвумен Луна: законодатели в США наживаются на украинском конфликте

Член Палаты представителей Конгресса отметила, что некоторые законодатели "открыто выступают против того, что делают" для урегулирования президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его спецпосланник Стивен Уиткофф

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Некоторые американские законодатели мешают урегулированию конфликта на Украине, поскольку наживаются на продолжении боевых действий. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка, от штата Флорида).

Выступая на конференции консервативной общественной организации Turning Point USA в штате Аризона, Луна сказала, что при обсуждении внешней политики США американские граждане, как правило, делятся на настроенных пророссийски и проукраински. "Как насчет того, чтобы быть проамерикански настроенным и не выступать за зарубежные войны? Но можно ли ожидать, что действующий член Палаты представителей или Сената выступит за мир, если он лично вовлечен, если он зависит от поддержки военно-промышленного комплекса, если он фактически принадлежит ему (ВПК - прим. ТАСС)? Ответ - нет", - заявила она в ходе мероприятия, трансляцию которого вела консервативная медиакомпания RSBN.

Луна добавила, что некоторые законодатели "открыто выступают против того, что делают" для украинского урегулирования президент США Дональд Трамп, его спецпосланник Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. "Это объясняется тем, что они лично заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и извлекают из него выгоду", - объяснила она.