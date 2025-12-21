ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Конгрессвумен Луна отказалась поддерживать финансирование Киева

Член Палаты представителей Конгресса подчеркнула, что ни разу не голосовала за отправку хотя бы одного доллара Украине
00:18

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка, от штата Флорида) заявила, что не намерена поддерживать выделение ни единого доллара Украине.

"Мы направили им миллионы и миллионы долларов [американских налогоплательщиков], и знаете, что они делают? Они отмывают деньги. Я с гордостью заявляю, что ни разу не голосовала за отправку хотя бы одного доллара Украине, и я все еще не намерена голосовать за это", - сказала она, выступая на конференции консервативной общественной организации Turning Point USA в штате Аризона. Трансляцию мероприятия вела медиакомпания RSBN.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции "Мидас" по раскрытию крупной преступной схемы в энергетике. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. 17 ноября появилась информация о том, что возглавлявший на тот момент офис Владимира Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба. Скандал вызвал глубокий кризис в украинском руководстве - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовал отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски, в тот же день Зеленский отправил его в отставку.

Министр финансов США Скотт Бессент 9 декабря сообщил, что в телефонном разговоре с премьер-министром Украины Юлией Свириденко указал на необходимость проведения Киевом реформ и борьбы с коррупцией. 

