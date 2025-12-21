Посол Малайзии планирует новые поездки по России

Каждое путешествие в разные части страны - обретение нового опыта, сообщил Чеонг Лун Лайе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Путешествия по России приносят массу впечатлений, в ее разнообразии - секрет привлекательности страны, считает посол Малайзии в РФ Чеонг Лун Лайе. В интервью ТАСС он признался, что его очень заинтересовал Дагестан, а в планах - посещение окрестностей Байкала в разные сезоны.

"Россия - это очень большая страна, с 11 часовыми поясами. Поэтому очень сложно назвать самое любимое место. Путешествовать по разным регионам, по разным частям РФ - это как посещать каждый раз новую страну, ведь они настолько разнообразные с точки зрения культуры, людей, жизни, местных традиций", - сказал дипломат. Поэтому, по его мнению, "каждая поездка в разные части России - это как путешествие в совершенно новые места, обретение нового опыта".

"Лично мне было очень интересно посетить Дагестан, чтобы увидеть Кавказ, где большинство населения - мусульмане", - поделился Чеонг Лун Лайер. Он рассказал, что также имел возможности "посетить Архангельск, арктический регион, Владивосток". "И, конечно, Казань я посещал несколько раз", - добавил посол. На его взгляд, "каждая из этих поездок оставляет разные воспоминания". "И это то, ради чего мы путешествуем - чтобы увидеть что-то уникальное, получить новый опыт", - считает дипломат.

Он сообщил, что планирует и новые поездки, поскольку "в России по-прежнему остается много красивых мест, которые хотелось посетить". "Мне бы очень было интересно посетить однажды северные регионы, Дальний Восток", - привел примеры Чеонг Лун Лайер.

Особо он выделил озеро Байкал, которое "можно посмотреть с разных его берегов". "Прошлый мой опыт был много лет назад, когда я был в Иркутске. И мне сказали, что можно посетить Байкал из разных городов. Многие люди мне рассказывали, что Байкал стоит посмотреть и зимой, и летом: одно и то же место, но два совершенно разных и уникальных опыта", - заметил посол.