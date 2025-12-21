Прозоров: СБУ прослушивает украинских политиков

По словам экс-сотрудника Службы безопасности Украины, доклады о результатах направляются вышестоящему руководству

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) прослушивает политических лидеров страны и докладывает обо всем вышестоящему руководству. Об этом в беседе с ТАСС сообщил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

"Я думаю, да, [прослушивают]. Я уверен, что да. Даже вот в книге (книга Василия Прозорова "Кровавый майдан: западный след в документах СБУ" - прим. ТАСС) очень много документов представлены в так называемом формате "Т1". Это в СБУ распространенная практика, когда речь касается каких-то острых моментов, например, политических, во время выборов. <…> Я думаю, что сейчас в СБУ точно так же прослушивают и политических лидеров, и представителей иностранных государств и в формате "Т1" докладывают наверх руководству, вплоть до председателя СБУ", - сказал Прозоров, отвечая на вопрос о возможной прослушке ведомством украинских политиков.

Он добавил, что СБУ располагает всеми необходимыми техническими средствами для осуществления контрразведывательной деятельности на высоком уровне.

Ранее Прозоров в беседе с ТАСС рассказал, что СБУ прослушивала телефонные разговоры западных послов и представителей неправительственных организаций во время политического кризиса в стране в период зимы 2013-2014 годов. По его словам, ведомство докладывало президенту Виктору Януковичу о намерении США свергнуть руководство Украины силовым путем, а также сообщило имена дипломатов, которые работали на ЦРУ и поддерживали оппозиционные силы в стране.