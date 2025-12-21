Экс-помощник Трампа по нацбезопасности: ЦРУ поддерживает идею войны РФ и НАТО

Обращаясь к президенту США, Майкл Флинн указал, что Дональду Трампу нужно стоять на своем в отношении ситуации в Восточной Европе

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн считает, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и законодатели в Конгрессе поддерживают идею якобы возможного конфликта России и НАТО. Такую позицию он изложил 20 декабря в X.

Комментируя слова директора Национальной разведки США Тулси Габбард, которая ранее опровергла утверждения СМИ о наличии у России планов получить контроль над всей территорией Украины и другими бывшими частями СССР, Флинн заявил, что "Евросоюз и НАТО, за исключением США, отчаянно хотят войны с Россией". При этом он отметил, что "ЦРУ действует заодно с [британской службой внешней разведки] МИ-6 и другими в европейском разведывательном сообществе".

"Эти и другие поджигатели войны в нашей собственной администрации, а также в Конгрессе хотят чертовой постоянной войны. Меня лично тошнит от этого", - написал Флинн, добавив, что конфликты в Афганистане и Ираке "тянулись 20 лет и стоили [США] триллионы долларов и огромного удара по престижу".

Обращаясь к президенту США, Флинн указал, что Дональду Трампу "нужно стоять на своем в отношении ситуации в Восточной Европе", а также "чепухи, которой [его] кормят Европа и часть американского разведсообщества". "Мы, народ США, больше не хотим этой войны. Мы не хотим больше тратить ни цента на мелкого диктатора [Владимира Зеленского], который задерживает оппозиционеров в собственной Раде <...> и в СМИ", - подчеркнул Флинн, который в течение непродолжительного периода был помощником Трампа по нацбезопасности во время его первого президентского срока в 2017-2021 годах.

19 декабря президент России Владимир Путин, комментируя во время "Итогов года" агрессивные заявления западных политиков, выразил удивление в связи со словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте касательно подготовки к войне с РФ. Путин посоветовал Рютте почитать Стратегию национальной безопасности США, в которой "Россия не указывается в качестве врага".