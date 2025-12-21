В Белоруссии обновили перечень транспорта для передачи армии в период мобилизации

Теперь в этот перечень входит в том числе техника, взятая в лизинг

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Белоруссии обновило и уточнило перечень транспортных средств, которые подлежат предоставлению вооруженным силам в период мобилизации и военное время. Об этом сообщило агентство БелТА.

По его данным, прежде мобилизации подлежали все транспортные средства государственных органов и других организаций, которые являются собственниками этих транспортных средств или владеют ими на праве хозяйственного ведения или оперативного управления независимо от форм собственности. Теперь же в этот перечень входит в том числе техника, взятая в лизинг.

При этом для обеспечения работы транспортных средств, предоставляемых войскам и формированиям в период мобилизации и в военное время, создаются комплекты запасных частей, шанцевого инструмента, заправочного и иного инвентаря, оборудования для перевозки личного состава на бортовых автомобилях и другого специального оборудования. Кроме того, изменился комплект - в него теперь входит "оборудование для перевозки личного состава на бортовых автомобилях", пишет БелТА.

Помимо этого, расширен перечень транспортных средств, которые в военное время граждане должны будут передавать армии. В этот список добавили мотоциклы.

В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который предусматривает дополнительные меры по обеспечению вооруженных сил, других войск и воинских формирований транспортными средствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами, предоставляемыми госорганами и организациями в период мобилизации и военное время.