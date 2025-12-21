Премьер Бельгии не поехал на Украину

В программе премьер-министра в эти дни визита на Украину нет, указал дипломатический источник в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер и министр обороны Тео Франкен не поехали на Украину, министр обороны ввел общественность в заблуждение своим постом в X. Об этом сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе.

"В программе премьер-министра в эти дни визита на Украину нет, мы имеем дело с шуткой ко дню рождения премьер-министра", - сообщил дипломат.

Ранее Франкен написал пост в X, приложив фотографию с Де Вевером на фоне военно-транспортного самолета А400М. "На А400M вместе на Украину", - написал он. В этом же посте он поздравил премьер-министра с днем рождения. Таким образом, фотографию он разместил в виде поздравления.

Министерство обороны Бельгии пока не комментировало пост министра.

Тщательная проверка фотографии показывает, что она была сделана перед началом поездки Де Вевера во главе с делегацией бельгийских промышленников на Украину в апреле этого года. В этой поездке также участвовал Франкен. В ходе нее речь шла о военно-техническом сотрудничестве между Украиной и Бельгией и о бельгийских военных поставках Киеву. С начала конфликта Бельгия передавала Украине боеприпасы и стрелковое оружие производства компании FN Herstal, а также прототипы и серийные образцы морских беспилотников.