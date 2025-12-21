Маск поддержал мнение Габбард о попытке СМИ саботировать мирный план по Украине

Глава нацразведки США опровергла утверждения агентства Reuters о наличии у России планов получить контроль над всей территорией Украины и другими бывшими частями СССР

Редакция сайта ТАСС

Илон Маск © Andrew Harnik/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Илон Маск согласился с утверждением директора Национальной разведки США Тулси Габбард о том, что некоторые западные СМИ подрывают усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине, сообщая ложную информацию о планах России.

"Директор Габбард совершенно права", - написал Маск в X.

20 декабря Габбард опровергла утверждения агентства Reuters о наличии у России планов получить контроль над всей территорией Украины и другими бывшими частями СССР.