Маск поддержал мнение Габбард о попытке СМИ саботировать мирный план по Украине
Редакция сайта ТАСС
10:29
НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Илон Маск согласился с утверждением директора Национальной разведки США Тулси Габбард о том, что некоторые западные СМИ подрывают усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине, сообщая ложную информацию о планах России.
"Директор Габбард совершенно права", - написал Маск в X.
20 декабря Габбард опровергла утверждения агентства Reuters о наличии у России планов получить контроль над всей территорией Украины и другими бывшими частями СССР.