Маск поддержал мнение Габбард о попытке СМИ саботировать мирный план по Украине

Глава нацразведки США опровергла утверждения агентства Reuters о наличии у России планов получить контроль над всей территорией Украины и другими бывшими частями СССР
10:29

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Илон Маск согласился с утверждением директора Национальной разведки США Тулси Габбард о том, что некоторые западные СМИ подрывают усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине, сообщая ложную информацию о планах России.

"Директор Габбард совершенно права", - написал Маск в X.

20 декабря Габбард опровергла утверждения агентства Reuters о наличии у России планов получить контроль над всей территорией Украины и другими бывшими частями СССР. 

