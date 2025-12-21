Елисейский дворец рассмотрит возможность проведения переговоров Путина и Макрона

С оптимальным способом реализации встречи определятся в ближайшие дни

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Ludovic Marin, Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Елисейский дворец в ближайшие дни рассмотрит возможность проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на администрацию французского лидера.

"То, что в Кремле публично одобряют такой шаг - это хорошо. В ближайшие дни мы определимся с оптимальным способом проведения переговоров", - приводит агентство слова представителя Елисейского дворца.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европе пришло время возобновить диалог с Россией. Он подчеркнул, что нынешний формат переговоров по Украине, когда американские переговорщики обсуждают условия урегулирования с Россией без европейцев, "не является оптимальным".

19 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты, комментируя слова Макрона, заявил, что Россия всегда открыта к диалогу. Он напомнил, что президент России уже не раз подчеркивал, что он всегда открыт к контактам, "но при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия".

Предыдущий телефонный разговор между лидерами России и Франции состоялся в июле этого года. Главы государств обсудили ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. Это был первый за почти три года телефонный разговор двух лидеров. Серия телефонных переговоров лидеров РФ и Франции прервалась после того, как Макрон нарушил конфиденциальность телефонного разговора и привлек к нему журналистов. Как указывал президент России, французский коллега не предупредил его о том, что в беседе участвуют посторонние.