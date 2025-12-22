МИД КНР осудил захват США судна у берегов Венесуэлы

Китайская сторона выразила поддержку праву Венесуэлы на самостоятельное развитие и нормальное международное сотрудничество

ПЕКИН, 22 декабря. /ТАСС/. Китай выступает решительно против произвольного задержания Соединенными Штатами иностранных судов и применения незаконных односторонних санкций. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Действия американской стороны по произвольному задержанию судов других стран серьезно нарушают международное право", - подчеркнул дипломат. По его словам, Пекин последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих под собой международно-правовой основы и мандата Совета Безопасности ООН.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что подобные шаги нарушают цели и принципы Устава ООН, посягают на суверенитет и безопасность других государств. Китайская сторона выразила поддержку праву Венесуэлы на самостоятельное развитие и нормальное международное сотрудничество.

Президент США Дональд Трамп 10 декабря сообщил о задержании находившегося под санкциями нефтяного танкера, перевозившего венесуэльскую нефть, и отметил, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе.

20 декабря США подтвердили перехват танкера Centuries, который шел под флагом Панамы с грузом для нефтяного трейдера из КНР, поставляющего топливо на китайские нефтеперерабатывающие заводы. При этом судно не находится под американскими санкциями. 21 декабря агентство Bloomberg сообщило об операции по задержанию танкера Bella 1, следовавшем к Венесуэле под панамским флагом.