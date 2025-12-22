ЕК: представители ЕС не участвовали в переговорах США и Украины во Флориде

Спецпосланник президента США Стивен Уиткоффу казал, что от американской стороны вместе с ним участвовал зять американского лидера Джаред Кушнер

БРЮССЕЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Представители Евросоюза не участвовали в прошедших в штате Флорида переговорах США и Украины по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе.

"Ответ на этот вопрос - нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос украинского журналиста.

В прошедшие выходные во Флориде состоялись переговоры между украинской и американской делегациями по урегулированию конфликта на Украине. Как заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, Соединенные Штаты считают, что переговоры украинской делегации с представителями Вашингтона и Европы были продуктивными и конструктивными. Уиткофф указал, что от американской стороны вместе с ним в переговорах принимал участие зять американского лидера Джаред Кушнер. Украинская делегация была представлена секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым.