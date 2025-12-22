ЕК намерена защитить суверенитет Дании на фоне действий США

Соединенные Штаты назначили спецпосланника по Гренландии Джеффа Лэндри, который пообещал, что постарается присоединить остров к своей стране

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) намерена защитить территориальную целостность и суверенитет Дании после назначения США спецпосланника по Гренландии и его заявлений о планах присоединить остров к США. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе.

"Для Евросоюза имеет ключевое значение защита территориальной целостности Дании, ее суверенитета и неприкосновенности границ", - подчеркнул он.

Ранее губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри назначили спецпосланником США по Гренландии. После своего назначения он объявил в X, что постарается присоединить этот остров к Соединенным Штатам. Это уже вызвало дипломатический скандал в Дании, вылившийся в вызов посла США в МИД.

Президент США Дональд Трамп 13 марта выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию, которая является автономной территорией Дании. 4 марта он сообщил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой территории в состав США. Американский лидер и ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли.