NBC: Уиткофф не делится с Рубио своими планами поездок на переговоры по Украине

Их взгляды на завершение конфликта отличаются, сообщил телеканал со ссылкой на несколько источников

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио © Toby Melville - WPA Pool/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф не делится с госсекретарем США Марко Рубио информацией относительно планов своих поездок на переговоры по Украине, так их взгляды на завершение конфликта отличаются. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на несколько источников.

В качестве примера собеседники NBC привели поездку Уиткоффа в ноябре на консультации с украинской делегацией в Женеву, когда он "не сообщил о своих планах Рубио или другим сотрудникам Госдепартамента". В итоге тогда госсекретарю пришлось догонять Уиткоффа, и с украинцами они встречались вместе.

Источники NBC утверждают, что это был не единичный случай "обманных маневров" со стороны спецпосланника в отношении госсекретаря. По их словам, дело в том, что у двух высокопоставленных чиновников вашингтонской администрации "резко различаются взгляды на то, как закончить войну на Украине"

23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. От американцев для участия в переговорах туда прибыли Рубио и Уиткофф.

В прошедшие выходные в американском штате Флорида состоялись двухдневные переговоры между РФ и США по Украине. Российскую делегацию возглавил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. С американской стороны во встрече принимали участие Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. По словам Дмитриева, переговоры проходили в конструктивном ключе. Он также отметил, что разжигатели войны не смогли помешать переговорам.