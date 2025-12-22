Журналист Райт: Британия безрассудно провоцирует США на противостояние с Россией

Британский журналист-международник объясняет это тем, что ни Европа, ни Лондон не способны победить в конфликте с РФ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Британия проводит провокационную политику, конечная цель которой - вовлечение США в противостояние с Россией. Такое мнение выразил ТАСС британский журналист-международник Фрэнк Райт, комментируя заявление директора ФСБ Александра Бортникова о том, что теракты и диверсии украинских спецслужб в РФ проходят под патронажем спецслужб Великобритании.

"Если такая политика [британских властей] имеет место быть, то она явно безрассудна и провокационна. Считаю, что это представляет сознательную попытку спровоцировать жесткий ответ со стороны России и тем самым втянуть в прямое противостояние Соединенные Штаты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это объясняется тем, что "ни европейцы, ни британцы не способны победить" в конфликте с Россией. "Численность британских вооруженных сил значительно сократилась, у Франции нет возможностей для переброски тяжелых вооружений, германская армия находится в ужасном состоянии. Нет такой военной силы, которую можно было бы противопоставить российской", - пояснил британский журналист.

"Единственное, что они могут сделать, - это вовлечь американцев в прямую конфронтацию. Это безрассудно", - заключил он.