В кабмине ФРГ пока не располагают информацией о планах Мерца позвонить Путину

Представитель немецкого правительства Штеффен Майер указал, что Берлин никогда не исключал такую возможность полностьб

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство Германии не располагает информацией о планах канцлера Фридриха Мерца позвонить президенту России Владимиру Путину в свете публикаций о возможном телефонном разговоре лидеров Франции и РФ. Об этом на брифинге в Берлине сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Майер.

Он сказал, что у него нет информации о том, намерен ли канцлер позвонить президенту России. "По крайней мере, мне сегодня нечего сообщить", - сказал Майер, отвечая на соответствующий вопрос. "Как я сказал, мне нечего добавить или объявить по этому вопросу. Мы никогда не исключали этого полностью, но мне нечего объявить", - добавил он.

21 декабря агентство AFP сообщило, что Елисейский дворец в ближайшие дни рассмотрит возможность проведения переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Французский лидер по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европе пришло время возобновить диалог с Россией. Он подчеркнул, что нынешний формат переговоров по Украине, когда американские переговорщики обсуждают условия урегулирования с Москвой без европейцев, "не является оптимальным".

19 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты, комментируя слова Макрона, заявил, что Россия всегда открыта к диалогу. Он напомнил, что президент России уже не раз подчеркивал, что всегда открыт к контактам, "но при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия".