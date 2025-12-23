Мадуро посоветовал Трампу уделять внимание проблемам собственной страны

По словам венесуэльского лидера, большинство речей и заявлений президента США посвящены Венесуэле

КАРАКАС, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу уделять внимание проблемам собственной страны. "Если я вновь буду разговаривать с Трампом, то скажу ему, что каждый должен заниматься внутренними делами своей страны", - заявил Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Президент отметил, что Трамп добился бы большего успеха, если бы уделял внимание социальным вопросам в своей стране. Он заявил, что "к сожалению, 70% речей и заявлений Трампа посвящены Венесуэле".

Мадуро считает, что народ Соединенных Штатов на выборах проголосовал против иностранных интервенций, постоянных войн, смены режимов, за обновленную страну, которая с уважением относится к человечеству, суверенитету, не осуществляет интервенций и не приводит к войнам.

Глава государства подчеркнул, что Венесуэла всегда готова к серьезному уважительному диалогу и уверена в своей победе.

Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группировку американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, более 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 28 скоростных лодок и более 100 человек, голословно обвиняемых в контрабанде наркотиков.

Трамп 10 декабря сообщил о задержании находившегося под санкциями нефтяного танкера, перевозившего венесуэльскую нефть, и отметил, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. 20 декабря США подтвердили перехват танкера Centuries, который шел под флагом Панамы, 21 декабря агентство Bloomberg сообщило об операции по задержанию танкера Bella 1, следовавшего к Венесуэле под панамским флагом.