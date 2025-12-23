Атомная подводная лодка США вошла в порт в Южной Корее
Редакция сайта ТАСС
02:32
СЕУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Атомная подводная лодка типа "Лос-Анджелес" Greeneville прибыла на военно-морскую базу южнокорейского города Пусан. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Военно-морские силы Республики Корея.
Greeneville восполнит припасы и даст отдых экипажу.
Это первое прибытие атомной подводной лодки при президенте Ли Чжэ Мёне, который выиграл выборы в июне. В прошлый раз американская субмарина с ядерной силовой установкой посетила южнокорейский порт в феврале. Тогда в Южную Корею прибыла подводная лодка Alexandria.
Greeneville посещала Южную Корею уже три раза, в предыдущий раз - в 2016 году.
КНДР критически относится к появлению американских атомных подводных лодок в портах Республики Корея.