Атомная подводная лодка США вошла в порт в Южной Корее

Это первое прибытие американской атомной субмарины в страну при президенте Ли Чжэ Мёне

СЕУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Атомная подводная лодка типа "Лос-Анджелес" Greeneville прибыла на военно-морскую базу южнокорейского города Пусан. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Военно-морские силы Республики Корея.

Greeneville восполнит припасы и даст отдых экипажу.

Это первое прибытие атомной подводной лодки при президенте Ли Чжэ Мёне, который выиграл выборы в июне. В прошлый раз американская субмарина с ядерной силовой установкой посетила южнокорейский порт в феврале. Тогда в Южную Корею прибыла подводная лодка Alexandria.

Greeneville посещала Южную Корею уже три раза, в предыдущий раз - в 2016 году.

КНДР критически относится к появлению американских атомных подводных лодок в портах Республики Корея.