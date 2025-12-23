В ООН сообщили о готовности предложить свое посредничество США и Венесуэле

Антониу Гутерриш приветствует инициативы стран-членов в вопросе мирных решений, сообщил помощник главы всемирной организации по политическим вопросам и вопросам миростроительства Халед Хиари

ООН, 23 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов поддержать любые дипломатические усилия, в том числе предложить свое личное посредничество для снижения напряженности между США и Венесуэлой. Об этом заявил помощник главы всемирной организации по политическим вопросам и вопросам миростроительства Халед Хиари.

"Генеральный секретарь готов поддержать любые усилия по дипломатическому взаимодействию, в том числе задействование его посреднических услуг, если обе стороны этого попросят. Он приветствует инициативы стран-членов [ООН] в вопросе посредничества и мирные решения", - сказал Хиари на заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле, указав, что диалог "является единственным жизнеспособным путем к долгосрочному миру".

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, а также более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.