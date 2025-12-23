Уитэкер: стороны обсуждают четыре документа по Украине
Редакция сайта ТАСС
20:42
обновлено 20:53
НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Участники переговорного процесса по урегулированию кризиса на Украине ведут работу над четырьмя итоговыми документами. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.
"На столе переговоров сейчас четыре документа: мирный план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, специальные гарантии безопасности со стороны США, а также план обеспечения экономического роста и процветания после установления мира", - сказал дипломат в эфире телеканала Fox News.
"Все эти документы обсуждаются в режиме реального времени. Думаю, что сейчас мы довольно хорошо понимаем, чего хочет Украина", - добавил Уитэкер.