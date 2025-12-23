ТАСС: разбившийся у Анкары самолет летал с 1988 года

Источник в авиационных кругах Евросоюза сообщил, что борт практически ежедневно совершал полеты в пределах ЕС, а также в страны Ближнего Востока и Африки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Разбившийся в районе Анкары самолет Falcon 50 принадлежал зарегистрированной на Мальте авиакомпании, предоставляющей услуги чартерных перевозок, в том числе, бизнес-класса. Об этом сообщил ТАСС источник в авиационных кругах Евросоюза.

"Потерпевший крушение Falcon 50 совершил свой первый полет в 1988 году, эксплуатировался мальтийской авиакомпанией, работал на чартерных маршрутах бизнес-авиации", - сказал собеседник агентства, отметив, что летом 2022 года борт прошел техобслуживание. По словам собеседника агентства, самолет практически ежедневно совершал полеты в пределах Евросоюза, а также в страны Ближнего Востока и Африки.

По данным NTV, самолет разбился, предварительно, из-за технической неисправности. Его обломки разбросаны на большой территории.