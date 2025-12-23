Новый закон позволяет Молдавии лишать гражданства военных в Приднестровье

Нововведение может коснуться тысяч жителей, которые обладают молдавским и российским гражданством, сообщают эксперты

КИШИНЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. В Молдавии вступил в силу новый закон, который позволит лишать гражданства служащих вооруженных сил непризнанного Приднестровья и лиц, примкнувших к армиям стран, признанных Кишиневом агрессорами.

Как обращают внимание эксперты, нововведение может коснуться тысяч жителей Приднестровья, которые зачастую обладают молдавским и российским гражданством. На это указывает пункт "б" статьи №22, где говориться, что указом президента Молдавии гражданства может быть лишено лицо, которое "вступило в незаконные вооруженные формирования, в вооруженные силы неконституционного образования". В другом пункте отмечается, что гражданства могут быть лишены также лица, вступившие в ВС "государства-агрессора, признанного таковым ООН, Европейским парламентом или парламентом Республики Молдова (РМ), либо в вооруженные силы государства, с которым РМ разорвала дипломатические отношения или находится в состоянии войны".

Такая мера применима также к лицам, совершившим особо тяжкие деяния в ущерб государственным интересам и обвиняемым в связях с террористическими организациями. В законе упомянуты иностранцы, которые принимали участие в программе "Гражданство в обмен на инвестиции". Они могут быть лишены молдавского гражданства, если попали под "международные ограничительные меры, к которым присоединилась РМ". При этом не разрешается лишать единственного гражданства. В администрации президента уточнили, что в таких случаях власти должны прежде удостовериться в наличии второго гражданства.

Прецеденты

Первым президентом Молдавии, который активно стал использовать такую санкцию, стала Майя Санду. С 2023 года она лишила гражданства свыше 10 человек, среди которых были уроженцы республики. Как объяснял пресс-секретарь президента Игорь Захаров, основанием стали данные Службы информации и безопасности, которая установила, что эти лица "добровольно вступили в вооруженные силы иностранного государства, а именно в российскую воинскую часть, незаконно дислоцированную в Приднестровском регионе Республики Молдова".

Речь идет об Оперативной группе российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В их задачу входит охрана складов, где хранятся тысячи тонн боеприпасов, оставшихся после вывода советских войск из европейских стран. Кроме того, ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина в 2015 году перекрыла пути их снабжения по своей территории. Молдавия добивается вывоза из Приднестровья вооружений и вывода ОГРВ, также препятствуя их ротации. Еще ряд случаев лишения гражданства касается молдавских добровольцев, которые примкнули к вооруженным силам Донецкой и Луганской народных республик.

Нововведения

В новом законе также ужесточены правила получения гражданства. Заявление теперь предписано подавать только лично, посредники исключены, а просители будут проходить более тщательную проверку на знание государственного языка и конституции республики. Как и раньше, его можно получить по рождению, через признание, усыновление, восстановление в порядке натурализации или решением президента страны. Интерес к молдавскому гражданству возрос после решения ЕС отменить визовый режим с республикой. По данным Главного управления по миграции Молдавии, с февраля 2022 года заявления на получение гражданства подали более 4,6 тыс. граждан Украины. Прошения большинства из них удовлетворены.