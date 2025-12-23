Посол Бразилии в РФ: БРИКС выработало критерии приема новых членов в объединение

Сержио Родригес дос Сантос отметил, что во время своего председательства республика была сосредоточена на интеграции членов объединения

Посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос © Георгий Чернышов/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. БРИКС разработало определенные критерии, на основании которых принимается решение о приеме новой страны в объединение. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

"Мы не обсуждали в период бразильского председательства вопрос о приеме новых членов, но сосредоточились на интеграции тех, кто недавно присоединился к объединению", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос. "Возможно, это может произойти в будущем. Уже существуют определенные критерии, на основании которых члены БРИКС принимают решение о включении новой страны. Например, наличие у страны-кандидата хороших отношений с соседями, а также ее позиция против применения односторонних санкций. И, конечно же, такое решение принимается на основе консенсуса", - добавил посол.

Родригес дос Сантос также напомнил, что в рамках председательства Бразилии в 2025 году в БРИКС в качестве полноправного члена приняли Индонезию, а Вьетнам и Нигерию - в качестве стран-партнеров. "Приоритетом было интегрировать и включить в работу БРИКС те страны, которые недавно стали новыми членами или партнерами, чтобы они ознакомились с процедурами, с текущими дискуссиями. <...> На данный момент, в течение этого года, в период нашего председательства вопрос о новых членах не обсуждался", - пояснил посол.

Группа БРИКС была основана в 2006 году, в 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС присоединилась Индонезия. С начала этого года статус партнеров группы официально получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан, а 17 января - Нигерия.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:15 мск.