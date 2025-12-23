Молния

Посол Бразилии в РФ: страна обеспокоена действиями Трампа в отношении Венесуэлы

Республика надеется, что военного конфликта не произойдет, отметил Сержио Родригес дос Сантос

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бразилия глубоко обеспокоена действиями президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы и надеется, что военного конфликта не произойдет. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

"Мы с глубокой озабоченностью воспринимаем действия, предпринятые администрацией США в отношении Венесуэлы, поскольку они угрожают подорвать все достижения, которых мы добились в нашем регионе в вопросах стабильности и мира. Мы очень обеспокоены тем, что если реализуется наихудший сценарий, нас ожидает серьезная нестабильность, которая может продлиться в нашем регионе долгие годы. И мы должны этого избежать", - отметил он. Посол также выразил надежду, что военного конфликта между США и Венесуэлой не произойдет.

Дипломат обратил внимание, что никогда нельзя предсказать, как закончится конфликт. "Для нас приоритет - не допустить никакого конфликта, и именно этого мы успешно добивались в течение многих десятилетий в Южной Америке. Мы стремимся сохранить это наследие и не позволить ему быть разрушенным", - указал он.

"Если взглянуть на Южную Америку сегодня, можно увидеть, что это регион мира и сотрудничества. Это регион экономической интеграции. Это зона, свободная от ядерного оружия, - добавил посол. - Все страны, обладавшие потенциалом для разработки ядерного оружия, включая Бразилию и Аргентину, добровольно отказались от этой возможности. Эти особенности характеризуют Южную Америку. И все это произошло не само собой - это результат десятилетий дипломатической работы, сотрудничества, усилий и мер, предпринятых каждым правительством региона, чтобы мы смогли создать такую ситуацию, которую теперь стремимся сохранить".

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, а также более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек. Кроме того, Вашингтон объявлял о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и о блокаде для находящихся в санкционных списках нефтяных танкеров.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Россия рассчитывает, что администрация США будет придерживаться прагматичного подхода к ситуации вокруг Венесуэлы, чтобы не допустить серьезных последствий для всего региона, заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:15 мск.