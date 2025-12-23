Верховный суд США не разрешил Трампу задействовать бойцов Нацгвардии в Чикаго

Решение не является окончательным

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Верховный суд не разрешил вашингтонской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом задействовать на этом этапе Национальную гвардию для пресечения беспорядков в Чикаго (штат Иллинойс). Об этом говорится в опубликованном решении высшей судебной инстанции США.

"На этом начальном этапе [разбирательства] правительство не смогло указать на источник полномочий, которые позволяли бы военным отвечать за исполнение законов в Иллинойсе", - подчеркивается в документе. Как в нем отмечается, такие шаги со стороны вашингтонской администрации возможны лишь в исключительных случаях. Вместе с тем решение не является окончательным, Верховный суд продолжит рассмотрение этого вопроса.

Администрация Трампа добивается отправки в Чикаго бойцов Национальной гвардии для пресечения беспорядков и обеспечения безопасности сотрудников служб, которые занимаются массовым выдворением из страны нелегальных мигрантов. Губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер и мэр Чикаго Брэндон Джонсон выступают против привлечения бойцов Нацгвардии к этим задачам. Прицкер и Джонсон представляют оппозиционную Демократическую партию, которая обвиняет вашингтонскую администрацию в чрезмерно жестких действиях в отношении мигрантов.

В октябре федеральный окружной суд в Иллинойсе запретил Трампу на неопределенный срок задействовать Национальную гвардию для борьбы с беспорядками в Чикаго. Ряд судов по всей стране уже заблокировал соответствующее решение лидера страны об отправке бойцов Нацгвардии в штаты, где у власти демократы.

8 октября Северное командование Вооруженных сил США сообщило, что федеральные власти задействовали около 500 бойцов Национальной гвардии для обеспечения правопорядка в штате Иллинойс и направили их к Чикаго.

Трамп не раз критиковал губернатора Иллинойса за неспособность обеспечить безопасность в крупнейшем городе штата. По мнению американского лидера, из-за чудовищной криминогенной обстановки Чикаго превратился в "адскую дыру". Прицкер заявлял, что Трамп мнит себя диктатором и угрожает войной городу.