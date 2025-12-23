Постпред при ООН: США намерены максимально ужесточить санкции против Венесуэлы

Вашингтон собирается лишить президента страны Николаса Мадуро ресурсов, которые он использует для финансирования "Картели солнца" и "Поезда Арагуа", сообщил Майкл Уолтц

Редакция сайта ТАСС

ООН, 24 декабря. /ТАСС/. Вашингтон намерен максимально ужесточить санкционный режим в отношении Венесуэлы. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц.

"США будут вводить и применять санкции в максимальном объеме, чтобы лишить [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро ресурсов, которые он использует для финансирования Cartel de los Soles ("Картель солнц") и Tren de Aragua ("Поезд Арагуа")", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, отметив, что "речь идет также о прибыли от продажи нефти, которая идет на финансирование картелей".

Власти Венесуэлы ранее назвали "нелепой ложью" решение госсекретаря США Марко Рубио объявить несуществующий "Картель солнц" террористической организацией. Каракас убежден, что при помощи "гнусной и подлой лжи" Вашингтон хочет оправдать незаконную интервенцию против Венесуэлы.

США обвиняют венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Руководителем несуществующего "Картеля солнц" Белый дом объявил президента Венесуэлы Николаса Мадуро.