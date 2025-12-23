Постпред Венесуэлы при ООН заявил, что Трамп хочет превратить страну в колонию

Самуэль Монкада отметил, что США "осуществляют аннексию всего Карибского моря"

ООН, 24 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пытается вновь сделать Венесуэлу колонией. Об этом заявил постоянный представитель Боливарианской Республики при ООН Самуэль Монкада.

"Президент США хочет повернуть время вспять на 200 лет и сделать из Венесуэлы колонию", - сказал Монкада. Дипломат также указал, что США фактически "осуществляют аннексию всего Карибского моря", а морская блокада Венесуэлы представляет собой не что иное, как "военное преступление". Венесуэла провозгласила свою независимость от Испании в 1811 году.

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, а также более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.