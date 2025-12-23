Посол в Москве: Россия и Бразилия планируют увеличить торговлю в нацвалютах

Работа в этом направлении ведется, отметил Сержио Родригес дос Сантос

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия и Бразилия работают над увеличением объема торговли в национальных валютах. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

"Она [торговля в нацвалютах между РФ и Бразилией] несопоставима с показателями торговли в нацвалютах между Россией и Индией или Россией и Китаем. Но мы работаем над тем, чтобы сделать это возможным и увеличить объемы операций в национальных валютах", - отметил дипломат.

Он обратил внимание на то, что наличие большого торгового дефицита между двумя странами ограничивает возможности использования национальных валют для расчетов по торговым и коммерческим операциям.

"У нас имеется значительный дефицит в торговле с Россией, поэтому нам предстоит подумать, как мы можем решить эту проблему", - заключил посол.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:15 мск.