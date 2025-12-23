Карл III записал рождественское обращение в Вестминстерском аббатстве

Главным посылом обращения станет тема паломничества, сообщило агентство

ЛОНДОН, 24 декабря. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III записал рождественское видеообращение к нации в капелле Богоматери Вестминстерского аббатства в Лондоне. Об этом сообщило агентство Press Association, опубликовав фотографию Его Величества.

Традиционно британские монархи выступают с рождественским обращением, которое записывается в стенах королевских резиденций - Букингемском дворце, Виндзорском замке или поместье Сандрингем. Однако Карл III второй год подряд нарушил эту традицию. В прошлом году он обратился к нации из небольшой часовни в центральном лондонском районе Фицровия.

Согласно вещательной корпорации Би-би-си, выбор Вестминстерского аббатства был обусловлен тем, что главным посылом его обращения станет тема паломничества. Речь Карла III будет показана в Рождество, которое протестанты и католики отмечают 25 декабря, в 15:00 по местному времени (18:00 мск). Рождественское выступление считается глубоко личным посланием монарха, которое не согласуется с правительством Великобритании.

В первый раз на Рождество к стране обратился по радио в 1932 году прадедушка Карла III - король Георг V. В годы Второй мировой войны рождественские послания приобрели особенное значение. Дедушка нынешнего монарха Георг VI использовал их для поднятия духа нации. В 1952 году эту традицию продолжила его дочь - королева Елизавета II. В 1957 году она впервые пожелала счастливого Рождества подданным в видеоформате, причем в прямом эфире. С 1960 года обращения стали записываться заранее, чтобы можно было отправить их во все страны Содружества.

Елизавета II несколько раз отходила от практики записи обращений в королевских интерьерах. В 1989 году она поздравила нацию с праздником и поразмышляла об итогах года в окружении двух тысяч детей из столичного концертного зала Альберт-холл, в 2003 году - из Комбермерских казарм в Виндзоре, в 2006 году - из Сазеркского собора в Лондоне.