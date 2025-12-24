Госдеп ввел визовые санкции против бывшего еврокомиссара Бретона
ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация ввела визовые ограничения в отношении бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, а также других лиц, которые, по ее мнению, причастны к попыткам подвергнуть цензуре американцев. Об этом заявила 23 декабря заместитель руководителя Госдепартамента США Сара Роджерс.
"Мы ввели санкции против Тьерри Бретона - идейного вдохновителя закона о цифровых услугах", - сообщила Роджерс в X. Закон ЕС о цифровых услугах вступил в силу в августе 2023 года. Он заметно усилил контроль над рядом платформ, в том числе Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), AliExpress, Amazon Store, AppStore, Booking и другими.
Как напомнила Роджерс, в августе 2024 года Бретон заявил, что Еврокомиссия направила американскому миллиардеру Илону Маску официальное письмо с предупреждением о готовности наказать принадлежащую ему соцсеть X за недостаточную активность в удалении "вредоносного контента", а также об ответственности за дезинформацию. Это произошло перед трансляцией в X интервью Дональда Трампа, который тогда был кандидатом в президенты США, а сейчас является американским лидером.
Роджерс уточнила, что санкции также ввели против британского политического консультанта Имрана Ахмеда, который является руководителем организации CCDH, якобы противодействующей распространению в интернете дезинформации и вызывающих вражду материалов. Роджерс назвала Ахмеда "ключевым сообщником администрации [46-го американского президента Джо] Байдена" в попытках использовать ресурсы государственного аппарата против граждан США.
По словам заместителя госсекретаря, в санкционный список также внесены Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон, которые руководят базирующейся в Германии организацией HateAid. Она, по словам Роджерс, "противодействует консервативным объединениям". Рестрикции также будут действовать в отношении Клэр Мелфорд - главы британской организации GDI. Эта структура, по словам Роджерс, под предлогом выявления в интернете дезинформации и вызывающих вражду материалов, использовала средства налогоплательщиков США, чтобы подвергать американцев цензуре.
Как подчеркнул госсекретарь Марко Рубио в письменном заявлении, США запрещают въезд в страну "ключевым лицам" глобального комплекса, который пытается установить цензуру. По словам Рубио, "идеологи в Европе" пытаются "заставить американские платформы наказывать" граждан США за выражение определенных точек зрения. "Администрация Трампа больше не будет терпеть эти вопиющие действия, направленные на установление экстерриториальной цензуры", - добавил он. Госсекретарь подчеркнул, что США "готовы расширить этот [санкционный] список, если другие [лица] не изменят свой курс".