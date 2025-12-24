Госдеп ввел визовые санкции против бывшего еврокомиссара Бретона

Санкции также ввели против британского политического консультанта Имрана Ахмеда, который является руководителем организации CCDH, сообщила заместитель руководителя Госдепартамента США Сара Роджерс

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация ввела визовые ограничения в отношении бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, а также других лиц, которые, по ее мнению, причастны к попыткам подвергнуть цензуре американцев. Об этом заявила 23 декабря заместитель руководителя Госдепартамента США Сара Роджерс.

"Мы ввели санкции против Тьерри Бретона - идейного вдохновителя закона о цифровых услугах", - сообщила Роджерс в X. Закон ЕС о цифровых услугах вступил в силу в августе 2023 года. Он заметно усилил контроль над рядом платформ, в том числе Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), AliExpress, Amazon Store, AppStore, Booking и другими.

Как напомнила Роджерс, в августе 2024 года Бретон заявил, что Еврокомиссия направила американскому миллиардеру Илону Маску официальное письмо с предупреждением о готовности наказать принадлежащую ему соцсеть X за недостаточную активность в удалении "вредоносного контента", а также об ответственности за дезинформацию. Это произошло перед трансляцией в X интервью Дональда Трампа, который тогда был кандидатом в президенты США, а сейчас является американским лидером.

Роджерс уточнила, что санкции также ввели против британского политического консультанта Имрана Ахмеда, который является руководителем организации CCDH, якобы противодействующей распространению в интернете дезинформации и вызывающих вражду материалов. Роджерс назвала Ахмеда "ключевым сообщником администрации [46-го американского президента Джо] Байдена" в попытках использовать ресурсы государственного аппарата против граждан США.

По словам заместителя госсекретаря, в санкционный список также внесены Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон, которые руководят базирующейся в Германии организацией HateAid. Она, по словам Роджерс, "противодействует консервативным объединениям". Рестрикции также будут действовать в отношении Клэр Мелфорд - главы британской организации GDI. Эта структура, по словам Роджерс, под предлогом выявления в интернете дезинформации и вызывающих вражду материалов, использовала средства налогоплательщиков США, чтобы подвергать американцев цензуре.

Как подчеркнул госсекретарь Марко Рубио в письменном заявлении, США запрещают въезд в страну "ключевым лицам" глобального комплекса, который пытается установить цензуру. По словам Рубио, "идеологи в Европе" пытаются "заставить американские платформы наказывать" граждан США за выражение определенных точек зрения. "Администрация Трампа больше не будет терпеть эти вопиющие действия, направленные на установление экстерриториальной цензуры", - добавил он. Госсекретарь подчеркнул, что США "готовы расширить этот [санкционный] список, если другие [лица] не изменят свой курс".