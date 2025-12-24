Спецпосланник США заявил о намерении выстраивать диалог с жителями Гренландии

Вопрос независимости острова стал одной из ключевых тем на выборах в парламент Гренландии в марте 2025 года

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что Вашингтон намерен обсуждать перспективы будущего сотрудничества непосредственно с жителями острова.

В интервью телеканалу Fox News Лэндри спросили, как он планирует выстраивать диалог с Данией, в состав которой на правах автономной территории входит Гренландия. "Я полагаю, наше обсуждение должно вестись с самими жителями Гренландии - с гренландцами: чего они хотят, какие возможности им не были предоставлены, почему им не обеспечили должную безопасность? Мы не идем туда, чтобы попытаться покорить кого-нибудь и захватить чью-либо страну", - ответил Лэндри.

21 декабря американский лидер Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии. После своего назначения он объявил в X, что постарается присоединить этот остров к Соединенным Штатам. Это уже вызвало дипломатический скандал в Дании, вылившийся в вызов посла США в МИД.

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия - автономия в составе Дании - должна присоединиться к США. Вопрос независимости острова стал одной из ключевых тем на выборах в парламент Гренландии в марте 2025 года. Опросы общественного мнения показывают, что большинство гренландцев хотели бы этого, но пока не решили, когда и как произойдет отделение. Опрос, проведенный в январе, показал, что только 6% населения выступают за вхождение в состав Соединенных Штатов.

Глава вашингтонской администрации не исключил применения силы для решения вопроса с Гренландией в интервью телеканалу NBC News в начале мая. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверял в конце марта, что американское правительство рассчитывает на обретение Гренландией независимости и ее мирное присоединение к Соединенным Штатам. По словам Вэнса, Вашингтон не угрожает в данном случае применением военной силы.