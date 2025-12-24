Khmer Times: F-16 Таиланда атаковали территорию Камбоджи

Истребители вторглись на расстояние около 60 км от границы, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Тайские истребители F-16 вновь атаковали территорию Камбоджи, вторгшись на расстояние около 60 км от границы. Об этом сообщила газета Khmer Times со ссылкой на камбоджийское министерство национальной обороны.

По его информации, около 10 утра (06:00 мск) 24 декабря "Таиланд использовал истребители F-16 для сброса шести бомб в районе Банан провинции Баттамбанг на северо-западе Камбоджи". "Жителям пришлось бежать от тайской агрессии с воздуха", - указали в Минобороны.

Ранее Khmer Times сообщала, что из-за ударов таиландской артиллерии и авиации по камбоджийским приграничным районам были разрушены и уничтожены 111 частных домов, 5 школ, 3 медицинских центра, рынок, склады, несколько древних храмов и пагод, 11 административных зданий, 5 гостиниц, несколько мостов, автозаправка и 28 автомобилей.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. По версии камбоджийского Минобороны, после того, как в течение нескольких дней таиландские вооруженные силы осуществляли различные провокационные действия в приграничных районах с целью разжечь новый виток конфронтации, они начали атаковать камбоджийские позиции.

Армия Таиланда заявила, что камбоджийские силы первыми начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне, а таиландские военные в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.