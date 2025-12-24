Габбард: США должны отвечать другим странам на цензуру своих интернет-площадок

Директор Национальной разведки Соединенных Штатов назвала "нарушением суверенитета" попытки заставить ограничить свободу слова американских площадок

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Попытки других стран подвергнуть цензуре американские соцсети и интернет-ресурсы являются ущемлением суверенитета США, Вашингтон должен давать на это надлежащий ответ. С таким заявлением выступила директор Национальной разведки Тулси Габбард, комментируя введение Госдепартаментом визовых ограничений в отношении бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

"Права всех американцев на свободу слова закреплены в Конституции США, - отметила она в X. - Попытки других государств навязать свои направленные против свободы правила, чтобы подвергнуть американцев цензуре и заставить американские площадки регулировать или ограничивать нашу свободу слова, являются грубым нарушением нашего суверенитета, на который нужно дать соответствующий ответ".

Габбард прокомментировала заявление заместителя госсекретаря США по публичной дипломатии Сары Роджерс о введении визовых ограничений в отношении Бретона, а также других лиц, которые, по мнению Вашингтона, причастны к попыткам подвергнуть цензуре американцев. Роджерс назвала Бретона "идейным вдохновителем" закона ЕС о цифровых услугах, который вступил в силу в августе 2023 года. Он заметно усилил контроль над некоторыми платформами, в том числе Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), AliExpress, Amazon Store, AppStore, Booking и другими.

Как напомнила Роджерс, в августе 2024 года Бретон заявил, что Еврокомиссия направила Илону Маску официальное письмо с предупреждением о готовности наказать принадлежащую ему X за недостаточную активность в удалении "вредоносного контента", а также об ответственности за дезинформацию. Это произошло перед трансляцией в X интервью Дональда Трампа, который был кандидатом в президенты США, а сейчас является американским лидером. Роджерс также отметила, что санкции вводятся в отношении нескольких активистов из европейских стран.

Как подчеркнул госсекретарь Марко Рубио в письменном заявлении, США запрещают въезд в страну "ключевым лицам" глобального комплекса, который пытается установить цензуру. По словам Рубио, "идеологи в Европе" пытаются "заставить американские платформы наказывать" граждан США за выражение определенных точек зрения. "Администрация Трампа больше не будет терпеть эти вопиющие действия, направленные на установление экстерриториальной цензуры", - добавил он. Госсекретарь подчеркнул, что США "готовы расширить этот [санкционный] список, если другие [лица] не изменят свой курс".