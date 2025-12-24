Пентагон: наращивание потенциала ВС КНР делает США "все более уязвимыми"

По оценкам Вашингтона, у Пекина к 2024 году было около 600 ядерных боезарядов

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Наращивание в значительных масштабах потенциала Народно-освободительной армии Китая (НОАК) делает Соединенные Штаты "все более уязвимыми" перед ними. Об этом говорится в опубликованном Пентагоном докладе, посвященном китайским ВС.

"Историческое наращивание военной мощи Китая делает США все более уязвимыми", - отмечается в ежегодном отчете, предоставляемом Конгрессу США. В нем упоминается растущий арсенал ядерного оружия, других вооружений НОАК, "способных непосредственно угрожать безопасности Америки".

При этом, по версии американского военного ведомства, КНР продолжает наращивание ядерного потенциала и по-прежнему планирует к 2030 году обладать более 1 тыс. ядерных боеголовок. При этом, по оценкам Вашингтона, у Пекина к 2024 году было около 600 ядерных боезарядов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя опубликованные агентством Reuters фрагменты доклада, подчеркнул, что Соединенные Штаты используют заявления о развертывании ракетных систем Китаем в качестве предлога для ускорения модернизации собственных ядерных сил. Дипломат также подчеркнул, что Китай "твердо придерживается политики неприменения ядерного оружия первым, отстаивает стратегию ядерной самообороны и поддерживает ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности".