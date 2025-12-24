Таиланд и Камбоджа 27 декабря обсудят прекращение огня на высоком уровне

БАНГКОК, 24 декабря. /ТАСС/. Заседание Генерального пограничного комитета Таиланда и Камбоджи на высоком уровне по вопросу установления режима прекращения огня в конфликте между странами состоится 27 декабря. Об этом сообщил таиландский МИД со ссылкой на Минобороны королевства.

В период с 24 по 26 декабря переговоры в рамках этого механизма пройдут на уровне секретариата. "Фактическое заседание высокого уровня состоится 27 декабря. Это стандартный формат для всех заседаний Генерального погранкомитета", - говорится в распространенном сообщении.

Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ранее приветствовали начало обсуждения возможностей установления режима прекращения огня в зоне пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей. Участники специальной встречи глав МИД стран - членов организации напомнили сторонам конфликта "о соглашении о прекращении огня от 28 июля, решениях внеочередного заседания Генерального пограничного комитета от 7 августа, а также о Куала-Лумпурской совместной декларации, подписанной 26 октября 2025 года, и настоятельно призвали Камбоджу и Таиланд в полной мере и эффективно их выполнять".

Столкновения с применением стрелкового оружия на границе Камбоджи и Таиланда начались 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря сообщили, что камбоджийские военные начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Посольства РФ в обеих странах рекомендовали российским туристам воздерживаться от посещения приграничных районов.