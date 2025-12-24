Глава МИД Сирии отметил, что отношения с Россией входят в новый этап

Асаад аш-Шейбани также добавил, что новая Сирия "стремится наладить сбалансированные отношения со всеми государствами"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Отношения Сирии и России входят в новый этап, Дамаск стремится наладить сбалансированные отношения со всеми странами. Об этом заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Сегодня российско-сирийские отношения входят в новый этап", - указал он.

Глава сирийского внешнеполитического ведомства также добавил, что новая Сирия "стремится наладить сбалансированные отношения со всеми государствами".

По словам аш-Шейбани, за прошедший год Дамаску удалось добиться значительных успехов в различных сферах. "Прежде всего, этот год ознаменовался завершением войны, которая длилась 14 лет, - уточнил он. - Самый главный успех, которого мы достигли за прошедший год - это снятие санкций с Сирии, и сейчас мы занимаемся ее восстановлением".

"Также за прошедший год мы сумели остановить распространение наркотиков. Сейчас мы пытаемся привлекать инвестиции в экономику для того, чтобы создавать рабочие места, - отметил глава МИД Сирии. - Это также является одной из тем нашего двустороннего сотрудничества".