Украинские СМИ опубликовали так называемый мирный план Киева из 20 пунктов

Украина предлагала его американской стороне на переговорах в США
08:36
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский огласил план из 20 пунктов, который Украина предлагала американской стороне на переговорах в США. Положения документа опубликовало агентство РБК-Украина после встречи журналистов с Зеленским.

План включает следующие пункты: подтверждение суверенитета Украины, соглашение о ненападении между Россией и Украиной с мониторингом на линии соприкосновения (без деталей), гарантии безопасности (опять же без деталей). Численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тыс. человек в мирное время. США, НАТО и Европа предоставляют Украине гарантии безопасности по образцу статьи 5 устава НАТО.

Шестой пункт предполагает закрепление Россией обязательств о ненападении на Украину и Европу, седьмой - вступление Украины в ЕС в "соответствующее время" (в нынешнем черновике даты нет, но Украина хочет ее прописать, пока неизвестно, какую именно). Восьмой пункт - предоставление Киеву "глобального пакета" помощи, девятый - создание фонда в размере $800 млрд на задачи восстановления. В десятом пункте Украина обязуется ускорить усилия по заключению соглашения о свободной торговле с США.

В пункте 11 фиксируется безъядерный статус Украины. Пункт 12 посвящен ЗАЭС, однако по этому вопросу, как фиксируется в черновике, Украина с США компромисса не достигла. США якобы предлагают совместное управление США - Россия - Украина при ведущей роли Вашингтона. Пункт 13 - введение в школах Украины образовательных программ, "которые способствуют толерантности к разным культурам". Пункт 14 посвящен территориальному вопросу, однако тут США и Украине также не удалось достичь единой позиции. Украина отказывается выводить войска из Донбасса.

В заключительных пунктах содержатся обязательства сторон не менять договоренности силой, предусматривается свобода судоходства по Днепру с демилитаризацией Кинбурнской косы, предусматривается обмен пленными по формуле "всех на всех". Украина обязуется провести выборы "как можно скорее после подписания соглашения". Соглашение будет юридически обязывающим и контролировать его выполнение будет Совет мира во главе с президентом США Дональдом Трампом. После согласия всех сторон на данные условия немедленно вступает в силу режим прекращения огня.

Ранее представители администрации президента и МИД РФ не раз указывали на то, что ряд положений киевского плана не устраивает Москву. В частности, Россия требует полностью вывести украинские войска с территории Донбасса, зафиксировать отказ Киева от вступления в НАТО и ограничить численность украинской армии. 

