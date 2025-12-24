В Южной Корее лидер оппозиционной партии выступал в парламенте рекордные 24 часа

Другие депутаты воспользовались регламентом и остановили его большинством голосов

СЕУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Лидер фракции ведущей оппозиционной партии "Гражданская сила" в парламенте Южной Кореи Чан Дон Хёк в попытке блокировать голосование по проекту трибунала по делам о мятеже выступал 24 часа, установив тем самым мировой рекорд.

Бывший президент Юн Сок Ёль и его политические соратники обвиняются в организации мятежа против конституционного строя в связи с попыткой введения военного положения 3 декабря 2024 года. Конституционный суд отстранил президента от власти в апреле 2025 года. "Гражданская сила", от которой в 2022 году баллотировался Юн Сок Ёль, выступала против специального трибунала.

Законопроект был вынесен на рассмотрение Национального собрания Южной Кореи после доработки, так как первоначальная версия документа вызвала критику со стороны юридических кругов. В ходе пленарного заседания Чан Дон Хёк занял трибуну и начал свое многочасовое выступление, пока другие депутаты не воспользовались регламентом и не остановили его большинством голосов спустя 24 часа. Это стало новым историческим рекордом по продолжительности филибастера - затягивания обсуждения.

Однако в итоге законопроект, представленный правящей Демократической партией "Тобуро", был принят - за него проголосовали 175 из 300 депутатов. Документ предусматривает создание трибунала из по крайней мере двух групп судей. Трибунал займется делами участников событий военного положения, если их обвинили в мятеже, государственной измене или бунте. Судьи Центрального окружного суда Сеула и Высокого суда города подготовят инструкции, исходя из которых будут отобраны члены трибунала. Законопроект предусматривает, что трибунал будет рассматривать все подобные дела в качестве первой инстанции, но было решено, что уже начатые дела останутся в тех же судах.