Лукашенко доложили о стрельбах из модернизированной РСЗО "Полонез-М"

Одна из тем доклада также касалась размещения в Белоруссии ракетного комплекса "Орешник" и его постановки на боевое дежурство

МИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин доложил президенту страны Александру Лукашенко о проведенных на днях пусках с использованием модернизированной отечественной реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Полонез-М" с увеличенной дальностью и улучшенной точностью стрельбы. Об этом сообщило агентство БелТА.

По его данным, одна из тем доклада также касалась размещения в Белоруссии ракетного комплекса "Орешник" и его постановки на боевое дежурство. Кроме того, речь шла о развитии дальнейшего военного и военно-технического сотрудничества с Россией. Как указывает агентство, одно из перспективных направлений в этом плане касается сферы ракетостроения, в которой Белоруссия активно развивает и собственные компетенции.

Также отмечен успешный опыт модернизации зенитного ракетного комплекса "Бук". В частности, Хренин доложил о планах по поставке соответствующих комплексов в войска.