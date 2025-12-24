Орбан не исключил войны в Европе в 2026 году

Венгерский премьер отметил, что на саммите ЕС в Брюсселе 18-19 декабря были приняты решения, направленные на эскалацию конфликта на Украине и дальнейшую конфронтацию с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © John Thys, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допускает, что в 2026 году в Европе может начаться война, к которой подталкивают весь континент лидеры Евросоюза. Как подчеркнул глава правительства в интервью газете Magyar Nemzet, после окончания Второй мировой войны Европа 80 лет жила в мире, но сейчас сложилась иная ситуация.

Отвечая на вопрос, может ли 2025 год стать последним годом мира в Европе, Орбан сказал: "Да, этого нельзя исключать".

"Мы все ближе к войне", - подчеркнул премьер, напомнив, что на саммите ЕС в Брюсселе 18-19 декабря звучали предложения и были приняты решения, направленные на эскалацию конфликта на Украине и дальнейшую конфронтацию с Россией.

По его словам, тем политикам, которые выступают за мир, удалось добиться лишь "замедления темпов сползания к войне".

"Сегодня в Европе снова существуют два лагеря: партия войны и партия мира. В данный момент верх одерживают силы, выступающие за войну. Брюссель хочет войны, Венгрия хочет мира", - сказал Орбан.