КГБ: Минск находит поддержку спецслужб Запада по вопросу семей из РФ и с Украины

Председатель Комитета госбезопасности республики Иван Тертель рассказал, что представители спецслужб других государств, в том числе западных, солидарны во мнении, что это та тема, на которой "не следует в любом случае делать какие-то политические капиталы или ее использовать"

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Белоруссия в вопросе воссоединения семей из России и с Украины находит поддержку представителей в том числе западных спецслужб. Об этом заявил журналистам председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель.

Как сообщило агентство БелТА, он рассказал, что представители спецслужб других государств, в том числе западных, солидарны во мнении, что это та тема, на которой "не следует в любом случае делать какие-то политические капиталы или ее использовать".

"Потому что это чисто гуманитарный трек: старики, дети, женщины, люди в крайне тяжелой ситуации. По поручению нашего главы государства всем им оказывается медицинская помощь, мы делаем все возможное, поступая по-человечески, невзирая на паспорт, национальность, цвет кожи и прочие аспекты", - приводит слова Тертеля агентство.